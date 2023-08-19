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«Умные» бомбы JDAM стерли в пыль базу штурмового батальона РФ под Авдеевкой

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  • 19.08.2023, 15:25
  • 2,882
«Умные» бомбы JDAM стерли в пыль базу штурмового батальона РФ под Авдеевкой

Было две волны атаки, никто из оккупантов не смог убежать.

Боевая авиация ВСУ нанесла удар по расположению штурмового батальона ВС РФ, действовавшего под Авдеевкой. У россиян очень большие потери, сообщает dialog.ua.

Видео момента удара сначала слили в Сеть ВСУ. Позже уже российские Z-каналы информацию подтвердили, опубликовав кадры последствий атаки.

Предположительно, удар был нанесен управляемыми авиабомбами JDAM. Z-каналы уверяют, что было два «прилета»: после первого ВСУ якобы выждали, пока туда сбегутся оккупанты доставать своих из-под обломков, после чего ударили повторно.

«Вот, дорогие зрители, такой прилет. Тут наши ребята… Погибли, к сожалению, наши бойцы, еще не достали. Там (под обломками - ред.) еще двое лежат. Разбило все. Плитой придавило. Один вылезти пытался… Не получилось, голова раздулась, кровь начала капать… Это штурмовое подразделение, штурмовой батальон… Сгорело много чего, бронежилеты погорели. Это часа 4 дня было. Была первая волна - весь батальон бросился спасать бойцов, и снова начался обстрел. Никто не убежал», - рассказал российский пропагандист о случившемся.

Предположительно, при ударе были ликвидированы мобилизованные из российской Сибири. Потери россиян уточняются.

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