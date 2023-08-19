«Умные» бомбы JDAM стерли в пыль базу штурмового батальона РФ под Авдеевкой 2 19.08.2023, 15:25

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Было две волны атаки, никто из оккупантов не смог убежать.

Боевая авиация ВСУ нанесла удар по расположению штурмового батальона ВС РФ, действовавшего под Авдеевкой. У россиян очень большие потери, сообщает dialog.ua.

Видео момента удара сначала слили в Сеть ВСУ. Позже уже российские Z-каналы информацию подтвердили, опубликовав кадры последствий атаки.

Предположительно, удар был нанесен управляемыми авиабомбами JDAM. Z-каналы уверяют, что было два «прилета»: после первого ВСУ якобы выждали, пока туда сбегутся оккупанты доставать своих из-под обломков, после чего ударили повторно.

«Вот, дорогие зрители, такой прилет. Тут наши ребята… Погибли, к сожалению, наши бойцы, еще не достали. Там (под обломками - ред.) еще двое лежат. Разбило все. Плитой придавило. Один вылезти пытался… Не получилось, голова раздулась, кровь начала капать… Это штурмовое подразделение, штурмовой батальон… Сгорело много чего, бронежилеты погорели. Это часа 4 дня было. Была первая волна - весь батальон бросился спасать бойцов, и снова начался обстрел. Никто не убежал», - рассказал российский пропагандист о случившемся.

Предположительно, при ударе были ликвидированы мобилизованные из российской Сибири. Потери россиян уточняются.

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