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Как ускорить медленный мобильный телефон

  • 19.08.2023, 22:01
Как ускорить медленный мобильный телефон

Названы пять самых эффективных способов.

Прежде чем вы чинить свой медленный телефон или же покупать новый, нужно выяснить, что вызывает его замедление. К счастью, существует множество простых способов все исправить даже самостоятельно, пишет Readerʼs Digest.

Почему телефон тормозит и как это исправить:

У вас мало места для хранения

Загрузка и хранение слишком большого количества фотографий, видео, подкастов и игр на вашем смартфоне может занять память телефона и перегрузить его компьютерный процессор (ЦП), что приведет к его медленной работе. Удалите приложения и файлы, занимающие много памяти, чтобы снизить нагрузку на процессор телефона.

Операционная система вашего телефона устарела

Обновления операционной системы часто содержат исправления проблем или ошибок, которые могут замедлять работу вашего телефона, а также улучшают функции обработки телефона, чтобы он работал быстрее. Обновление операционной системы до последней версии может защитить ваш телефон от вирусов и обеспечить его бесперебойную работу.

Кэш вашего телефона или оперативная память заполнены

Чем больше вы используете свое устройство, тем больше фрагментов данных сохраняется в кэше и оперативной памяти вашего телефона из приложений и просмотра веб-страниц. Все эти факторы могут замедлить работу вашего телефона. Очистив кеш, вы можете освободить память телефона и повысить скорость его обработки.

У вас слишком много приложений

Хранение приложений, которые вы не используете или которые вам больше не нужны, может занимать ценное место на диске и замедлять работу вашего телефона. Удалите их навсегда , чтобы получить больше места для хранения и повысить скорость обработки вашего телефона.

Батарея вашего телефона старая

На некоторых смартфонах в медленной работе устройства может быть виноват стареющий аккумулятор. Старые батареи заставляют операционную систему снижать производительность устройства и скорость обработки. Вместо того чтобы покупать новый телефон, рекомендуется просто заменить аккумулятор.

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