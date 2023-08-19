Как ускорить медленный мобильный телефон
- 19.08.2023, 22:01
Названы пять самых эффективных способов.
Прежде чем вы чинить свой медленный телефон или же покупать новый, нужно выяснить, что вызывает его замедление. К счастью, существует множество простых способов все исправить даже самостоятельно, пишет Readerʼs Digest.
Почему телефон тормозит и как это исправить:
У вас мало места для хранения
Загрузка и хранение слишком большого количества фотографий, видео, подкастов и игр на вашем смартфоне может занять память телефона и перегрузить его компьютерный процессор (ЦП), что приведет к его медленной работе. Удалите приложения и файлы, занимающие много памяти, чтобы снизить нагрузку на процессор телефона.
Операционная система вашего телефона устарела
Обновления операционной системы часто содержат исправления проблем или ошибок, которые могут замедлять работу вашего телефона, а также улучшают функции обработки телефона, чтобы он работал быстрее. Обновление операционной системы до последней версии может защитить ваш телефон от вирусов и обеспечить его бесперебойную работу.
Кэш вашего телефона или оперативная память заполнены
Чем больше вы используете свое устройство, тем больше фрагментов данных сохраняется в кэше и оперативной памяти вашего телефона из приложений и просмотра веб-страниц. Все эти факторы могут замедлить работу вашего телефона. Очистив кеш, вы можете освободить память телефона и повысить скорость его обработки.
У вас слишком много приложений
Хранение приложений, которые вы не используете или которые вам больше не нужны, может занимать ценное место на диске и замедлять работу вашего телефона. Удалите их навсегда , чтобы получить больше места для хранения и повысить скорость обработки вашего телефона.
Батарея вашего телефона старая
На некоторых смартфонах в медленной работе устройства может быть виноват стареющий аккумулятор. Старые батареи заставляют операционную систему снижать производительность устройства и скорость обработки. Вместо того чтобы покупать новый телефон, рекомендуется просто заменить аккумулятор.