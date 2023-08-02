Польша заявила об опасности приложений, показывающих «какая вы Барби» 2.08.2023, 2:31

Речь идет о двух приложениях.

В Польше министерство цифровизации страны призывает граждан не использовать платформы, которые с помощью искусственного интеллекта «превращают» фотографии людей в Барби. Об этом ведомство сообщило в Facebook 31 июля.

Речь идет о двух приложениях – barbieselfie.ai и bairbie.me. В министерстве цифровизации Польши считают, что они оба несут большую угрозу для информации о пользователях сети. Там считают, что эта, «казалось бы, безобидная игра» является массовым сбором данных.

Как сказано в сообщении ведомства, принятие политики конфиденциальности сервисов предоставляет им доступ к:

камере смартфона;

истории оплат;

истории расположения GPS;

регистрационным данным;

точным техническим данным смартфона;

данным о привлечении пользователей в социальных сетях;

информации о взаимодействиях с другими сервисами;

данным по опросам и конкурсам.

В министерстве цифровизации Польши отмечают, что приложения не отвечают требованиям Общего регламента Европарламента и Совета (ЕС) по защите персональных данных. Специалисты не могут предположить, для чего будет использоваться полученная информация, говорится в сообщении.

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