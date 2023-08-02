Польша заявила об опасности приложений, показывающих «какая вы Барби»
- 2.08.2023, 2:31
Речь идет о двух приложениях.
В Польше министерство цифровизации страны призывает граждан не использовать платформы, которые с помощью искусственного интеллекта «превращают» фотографии людей в Барби. Об этом ведомство сообщило в Facebook 31 июля.
Речь идет о двух приложениях – barbieselfie.ai и bairbie.me. В министерстве цифровизации Польши считают, что они оба несут большую угрозу для информации о пользователях сети. Там считают, что эта, «казалось бы, безобидная игра» является массовым сбором данных.
Как сказано в сообщении ведомства, принятие политики конфиденциальности сервисов предоставляет им доступ к:
камере смартфона;
истории оплат;
истории расположения GPS;
регистрационным данным;
точным техническим данным смартфона;
данным о привлечении пользователей в социальных сетях;
информации о взаимодействиях с другими сервисами;
данным по опросам и конкурсам.
В министерстве цифровизации Польши отмечают, что приложения не отвечают требованиям Общего регламента Европарламента и Совета (ЕС) по защите персональных данных. Специалисты не могут предположить, для чего будет использоваться полученная информация, говорится в сообщении.