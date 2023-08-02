Под Севастополем разгромлен крупнейший арсенал Черноморского флота РФ 3 2.08.2023, 7:37

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Нанесен удар по четырем военным базам и 758-му логистическому центру оккупантов.

Вечером 1 августа на юге оккупированного Крыма в районе Севастополя прогремел сильнейший взрыв.

Предварительно, случился «прилет» по крупному арсеналу Черноморского флота ВС РФ, передает dialog.ua.

Оккупант Михаил Развозжаев, назначенный Кремлем «губернатором» Севастополя, информацию о взрыве подтвердил.

Он уверяет, что российская ПВО якобы сбила беспилотник в районе села Кара-Коба, что привело к возгоранию травы и кустарников.

Однако, судя по сообщениям очевидцев и кадрам с места ЧП, все намного серьезнее.

Над местом удара вверх поднялся огромный «гриб» дыма, что косвенно указывает на попадание в склад с боеприпасами.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко пишет, что «прилет» пришелся по 4 военным складам оккупантов и ТЭЦ.

По предварительным данным, под ударом оказалась воинская часть №63876-Р, на территории которой размещен крупнейший арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота РФ.

Отметим, что в последние недели военные объекты РФ на территории оккупированного Крыма активно уничтожаются. ВСУ бьют по складам, нефтебазам и мостам российской армии, чтобы ослабить оборону Южного фронта для ее прорыва в ходе контрнаступления. Российская ПВО, как оказалось, не в состоянии эффективно противодействовать этим атакам.

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