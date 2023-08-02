Удар HIMARS по Джарылгачу: ликвидированы пять подразделений российской пехоты 2 2.08.2023, 7:44

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Пропагандистов охватила паника из-за разгрома РФ на «Украинских Мальдивах».

Как сообщал сайт Charter97.org, Силы обороны Украины с помощью HIMARS нанесли удары по месту скопления ВС РФ на острове Джарылгач на Херсонщине.

Сегодня стало известно, что у российских пропагандистов началась грандиозная паника из-за видео, на котором ВСУ с помощью РСЗО HIMARS «обнуляют» за раз пять подразделений пехоты ВС РФ.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

На Джарылгаче, который называют «Украинскими Мальдивами», россияне устроили тренировочный лагерь еще в мае 2023 года.

Россияне там обучали мобилизованных, считая остров тыловым и недосягаемым для украинской армии. Силы обороны Украины доказали им, что это не так.

ВСУ дождались удачного момента, когда пехота ВС РФ была выстроена в шеренгу перед командирами.

Из HIMARS были выпущены 5 ракет, и все они успешно поразили свои цели. Корректировал огонь и снимал происходящее на видео дрон-разведчик ВСУ.

Потери российской армии уточняются, и, вероятно, они очень значительные. Истерику по поводу разгрома устроил российский «военкор», пропагандист Филатов. Он начал обвинять командование ВС РФ в том, что оно подставило своих солдат, выставив их на виду в шеренгу.

«В данном случае есть конкретный преступник в лампасах. Их в академиях за госсчет учат воевать противником (минутка удивления) с НАТОВСКИМ ВООРУЖЕНИЕМ», - написал разгневанный пропагандист.

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