Дональду Трампу официально выдвинули обвинения в деле о штурме Капитолия 5 2.08.2023, 8:15

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Дональд Трамп

Экс-президент США вызван в федеральный суд 3 августа.

Экс-президенту США Дональду Трампу во вторник предъявлено официальное обвинение в преступлении против Соединенных Штатов и их граждан — в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года, передает Би-би-си.

Трампу предписано явиться в суд в Вашингтоне в четверг, 3 июля.

Беспартийный спецпрокурор Джек Смит, контролировавший расследование событий 6 января 2021 года, предъявил Трампу обвинения по четырем пунктам:

сговор с целью обмана Соединенных Штатов

сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам

воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам

сговор с целью нарушения прав граждан.

Это третье и самое серьезное из уголовных обвинений, выдвинутых против Трампа, который пока намеревается снова баллотироваться в президенты в следующем году.

По двум из этих обвинений закон предусматривает до 20 лет тюрьмы.

В тексте обвинения, переданном в Большое жюри в суде Вашингтона, говорится, что Дональд Трамп твердо вознамерился остаться у власти после выборов 2020 года и «распространял ложь», заявляя, что он их выиграл.

«Эти утверждения были ложными, и обвиняемый знал, что они ложны», — говорится в документе.

Команда Трампа, собранная им для предвыборной кампании, в своем заявлении назвала обвинение очередной попыткой вмешательства в ход президентских выборов 2024 года.

Соратники Трампа заявляют, что это уголовное дело против него является «охотой на ведьм» и напоминает им о нацистской Германии.

Сам Трамп за несколько минут до того, как было официально объявлено о новом обвинении, написал в собственной соцсети Truth: «Я слышал, полоумный Джек Смит, чтобы вмешаться в президентские выборы 2024 года, выдвигает очередное фальшивое обвинение в адрес вашего любимого Президента, меня».

Джек Смит в коротком выступлении перед журналистами после передачи обвинения в Большое жюри Вашингтона сказал, что штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года был спровоцирован «ложью обвиняемого, цель которого состояла в подрыве основ функционирования власти в Соединенных Штатах».

Джек Смит пообещал, что будет добиваться, чтобы суд по этому делу прошел быстро, а завершил свое заявление напоминанием, что Дональд Трамп должен считаться невиновным, пока в суде не доказано обратное.

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