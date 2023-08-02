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Белорусы начали чаще ездить в Литву

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  • 2.08.2023, 9:47
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Белорусы начали чаще ездить в Литву

С какой целью.

Белорусы все чаще совершают поездки в Литву. Об этом пишет Delfi. Издание приводит сведения Государственной погранслужбы страны. В январе в Литву въехали 106 тыс. автомобилей с белорусской регистрацией, в феврале из было 97 тыс. С марта снова начался рост и в июне в страну уже въехали 126 тыс. машин.

В погранслужбе связывают рост числа посещений с летним сезоном: белорусы приезжают на отдых в Литву и Латвию, а также пользуются авиарейсами из Литвы. В этом году белорусы чаще пересекают границу, чем в прошлом. Однако разница обусловлена в том числе наличием ковидных ограничений, которые еще действовали в 2022-м.

Еще одной целью поездок белорусов, как и раньше, остается совершение покупок.

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