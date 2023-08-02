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В России военный с гранатой сбежал из части и перекрыл трассу

  • 2.08.2023, 11:26
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В России военный с гранатой сбежал из части и перекрыл трассу

Ведутся переговоры.

В Башкоростане (РФ) из-за военного с гранатой перекрыли трассу.

Военнослужащий 39-летний Ильдар Б. сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, пишет Baza. Он вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату, если на него не закроют уголовное дело за оставление части. Сейчас дорога перекрыта.

«Неизвестный угрожает взорвать гранату на Нагаевском шоссе под Уфой, чеку уже сорвал. Участок в сторону Карпово и Шмидтово перекрыт полицейскими в бронежилетах. Мужчина попал на видео», — пишет Baza.

С угрожающим взорвать гранату на Нагаевском шоссе под Уфой сейчас ведут переговоры.

«Террористом» оказался военнослужащий-«доброволец». На него возбуждено уголовное дело за оставление части, перед происшествием ехал на психиатрическую экспертизу. Мужчина сбежал и стал угрожать взрывчаткой, чтобы дело против него закрыли.

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