Удар HIMARS по Джарылгачу: россияне массово вывозят раненых в Скадовск 1 2.08.2023, 12:41

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Появилась новая информация о ликвидации тренировочного лагеря оккупантов.

После недавних прилетов артиллерийских ракетных систем HIMARS по вражеским подразделениям на острове Джарылгач в Херсонской области российские оккупанты привезли в Скадовскую центральную городскую больницу около 65 своих раненых военных, часть из которых «успешно умерла» на операционных столах.

Как сообщает Центр журналистских расследований, ссылаясь на свои источники, также многие вражеские военные ликвидированы на самом острове. При этом оккупанты угрожают расправой местным жителям за распространение информации о потерях и раненых.

ЦЖР сообщает, что в оккупированный Скадовск приехали врачи из Кабардино-Балкарии (Россия), которые будут работать вахтовым методом. Именно представители этой российской республики руководят оккупационной администрацией Скадовска.

В сообщении указано, что также в Скадовском и Херсонском районах продолжается ротация самих оккупационных войск РФ. «Более «опытных» отправили воевать в Запорожскую область. На местных блокпостах сейчас преимущественно стоят 18-20-летние российские военные, а в Олешки завезли большое количество зэков, которые преимущественно грабят гражданских», - рассказали ЦЖР жители левобережной части Херсонщины, которая находится под оккупацией.

На Джарылгаче, который называют «Украинскими Мальдивами», россияне устроили тренировочный лагерь еще в мае 2023 года.

Россияне там обучали мобилизованных, считая остров тыловым и недосягаемым для украинской армии. Силы обороны Украины доказали им, что это не так.

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