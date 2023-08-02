Индийские рабочие взбунтовались и идут маршем в Подмосковье

В подмосковном Одинцово рабочие из Индии взбунтовались и устроили несанкционированный марш протеста из-за невыплаты зарплаты, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».
По словам одного из участников акции, они работают на местной швейной фабрике.
«У нас 2 месяца зарплаты нет. Каждый получает 30000 в месяц, но нам не оплатили… По 12 часов работаем 6 день в неделю. И очень строгий режим: паспорта забирают, выходить не разрешают… Очень плохие люди здесь, язык мы не знаем, помогите!», — сказал он.
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