Польский министр: В сотрудничестве с Литвой и Латвией мы должны полностью изолировать Беларусь 11 2.08.2023, 13:12

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Режим Лукашенко продолжает свои провокации.

Польша в сотрудничестве с Литвой и Латвией должна добиться полной изоляции Беларуси. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Матей Вонсик в интервью польскому общественному телеканалу TVP, комментируя ситуацию с белорусскими вертолетами, нарушившими воздушное пространство Польши.

Политик отметил, что появление белорусских вертолетов в воздушном пространстве Польши было не первой провокацией.

— На протяжении десятка лет у нас было много подобных ситуаций, в том числе и с истребителями. Такие ситуации, к сожалению, случаются, и мы должны реагировать сильно. Польское правительство будет реагировать решительно, — подчеркнул заместитель главы министерства.

— В сотрудничестве с Литвой и Латвией мы должны в определенном будущем добиться полной изоляции Беларуси, — отметил политик. Он отметил, что Лукашенко реагирует только на силу и не придерживается демократических принципов.

Как писал сайт Charter97.org, 1 августа два вертолета Беларуси нарушили государственную границу Польши. Они участвовали в учениях.

— После представления командирами и начальниками служб выводов по анализу ситуации было установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы, — заявили в пресс-службе Министерства обороны Польши.

Министр обороны страны Мариуш Блащак призвал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

Также на ковер в Министерство иностранных дел Польши для объяснений был вызван временный поверенный в делах Беларуси.

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