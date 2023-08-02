ВСУ разгромили россиян на таврическом направлении 2.08.2023, 13:36

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Уничтожен «Солнцепек» и живая сила врага.

Украинские военные продолжают уничтожать российские войска на таврическом направлении. В частности, за последние сутки здесь был уничтожен «Солнцепек» и живая сила врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Так, по его данным, за сутки враг потерял 19 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 6 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 единица ТОС-1А «Солнцепек», 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной.

«Также было уничтожено 10 складов боеприпасов и 1 склад ГСМ противника», - добавил генерал.

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