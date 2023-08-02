Эрдоган собирается выдать Путина? 6 2.08.2023, 14:01

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Глава РФ согласился приехать в Турцию.

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны договорились о визите последнего в Анкару.

Об этом сообщает Hürriyet.

Издание раскрыло подробности переговоров:

Эрдоган и глава Кремля договорились о визите Путина в Турцию;

Эрдоган подчеркнул важность избежания эскалации напряженности в войне против Украины, а также подчеркнул важность «зерновой сделки», которую он рассматривает как «мост мира»;

«Обращая внимание на то, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного периода времени не отвечает ничьим интересам и что страны с низким уровнем дохода, нуждающиеся в зерне, испытывают наибольший ущерб, Президент Эрдоган отметил, что цены на зерно, которые снизились на 23% в течение периода реализации инициативы, выросли на 15% за последние две недели», - пишет издание.

президент Турции отметил, что Анкара будет прилагать усилия для продолжения «зерновой сделки»;

Издание отмечает, что «зерновая сделка» будет обсуждаться на повестке дня встречи президента Турции и диктатора. В частности Эрдоган заявил, что «Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал действовать».

Как сообщал сайт Charter97.org, в июле Путин испугался ехать на саммит БРИКС в ЮАР.

Формально, если бы Путин приехал в ЮАР, власти страны должны были бы арестовать российского президента и передать его Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест Путина в марте.

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