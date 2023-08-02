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Оккупанты не ждали HIMARS: новые подробности разгрома РФ на острове Джарылгач

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  • 2.08.2023, 15:29
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Оккупанты не ждали HIMARS: новые подробности разгрома РФ на острове Джарылгач

Удар был нанесен в неудобный для противника момент.

Российские войска на оккупированном острове Джарылгач как раз проводили боевую подготовку, когда пять ракет HIMARS прилетело по месту их скопления.

Как рассказал в эфире FREEDOM военный эксперт Сергей Грабский, удары уничтожили значительные силы противника на острове.

«Оккупанты проходили там подготовку и обучение. Мы нанесли 5 ударов ракетами по местам скопления оккупантов. Они не сильно ожидали. Производилось обычное построение, развод личного состава. Они были уничтожены», - сказал он.

По его словам, на острове россияне фактически устроили полигон и разместили охранные посты.

Грабский подчеркнул, что Россия использует заповедную зону для проведения своих воинских маневров, что запрещается всеми международными протоколами.

«Мы были вынуждены применить оружие на поражение», - ответил эксперт.

Всего, по погрозу эксперта, «бавовна» на юге Украины, в том числе в оккупированном Крыму, будет случаться все чаще.

«Именно южное направление является для нас наиболее приоритетным. Потому что в случае прорыва наших войск на побережье Азовского моря можно говорить об обрушении всего южного фронта противника и освобождении всего Крымского полуострова в ближайшей перспективе», - объяснил Грабский.

С этим и связаны взрывы на Чонгарском и Крымском мостах.

Накануне сайт Charter97.org сообщал, что ВСУ взорвали оккупантов на острове Джарылгач. Подразделения оккупантов пытались провести тренировки на острове. Однако их занятия остановили «подарки» от ВСУ в виде ракет.

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