ВСУ взяли в плен российских оккупантов на Запорожье 1 2.08.2023, 17:01

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух российских захватчиков в районе оккупированного села Роботино в Запорожской области.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, который мониторит информацию о российской агрессии.

На опубликованном им видео пленники сидят на заднем сиденье автомобиля с закрытыми синей лентой глазами и связанными перед собой руками. По всей видимости, их транспортируют в тыл, где передадут правоохранительным органам.

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