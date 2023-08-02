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ВСУ взяли в плен российских оккупантов на Запорожье

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  • 2.08.2023, 17:01
  • 3,094
ВСУ взяли в плен российских оккупантов на Запорожье
иллюстрационное фото

Видеофакт.

Бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух российских захватчиков в районе оккупированного села Роботино в Запорожской области.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, который мониторит информацию о российской агрессии.

На опубликованном им видео пленники сидят на заднем сиденье автомобиля с закрытыми синей лентой глазами и связанными перед собой руками. По всей видимости, их транспортируют в тыл, где передадут правоохранительным органам.

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