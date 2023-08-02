ВСУ взяли в плен российских оккупантов на Запорожье

ВСУ взяли в плен российских оккупантов на Запорожье1
- 2.08.2023, 17:01
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Видеофакт.
Бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух российских захватчиков в районе оккупированного села Роботино в Запорожской области.
Об этом сообщает блогер Necro Mancer, который мониторит информацию о российской агрессии.
На опубликованном им видео пленники сидят на заднем сиденье автомобиля с закрытыми синей лентой глазами и связанными перед собой руками. По всей видимости, их транспортируют в тыл, где передадут правоохранительным органам.
#Работино, Запорожская обл., пригласили пару пациков в гости на чаёк https://t.co/rFUsP2ucqi #всрф #роа #потерьнет pic.twitter.com/GgAqyfxN3X— Necro Mancer (@666_mancer) August 2, 2023