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Полк Калиновского простился с воином батальона «Волат»

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  • 2.08.2023, 17:05
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Полк Калиновского простился с воином батальона «Волат»

Герои не умирают.

Полк Кастуся Калиновского простился с воином батальона «Волат», который погиб в Украине.

«Мы провели в последний путь человека, который отдал самое ценное за свои идеалы - свою жизнь. Его смерть навсегда будет вписана в историю Украины и новой Беларуси», — говорится в сообщении пресс-службы полка.

На прошлой неделе в Украине погибли сразу четверо бойцов полка имени Кастуся Калиновского. Белорусы принимают участие в боях недалеко от Бахмута, одной из самых горячих точек в Украине сегодня. Их имен и позывных пока не называют.

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