Шотландец случайно нашел 8000-летнего дельфина у себя в саду 1 2.08.2023, 17:46

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Эта первая подобная находка в регионе за последнюю сотню лет.

Как сообщает Interesting Engineering, 44-летний Пол Макдональд (Paul McDonald) из шотландского города Стерлинг обнаружил кости доисторического дельфина в саду рядом со своим домом, когда начал копать бассейн для своих четырех детей. Кости хранились на глубине около 80 сантиметров ниже уровня земли, пишет techinsider.

Макдональд является медицинским представителем в области ортопедии и работает с костями, поэтому самостоятельно смог идентифицировать животное.

Для мужчины эта находка – большое событие. По его словам, он купил дом около шести лет назад и всегда мечтал найти на участке нечто подобное.

Несмотря на то, что кости дельфины были найдены в нескольких километрах от моря, ученые считают, что млекопитающее выбросило на берег, когда этот район был частью береговой линии после ледникового периода. Спустя время тушу дельфина съели охотники-собиратели.

Рядом со скелетом был найден сломанный инструмент из рога оленя, который, вероятно, использовался для разделки мяса. Местные власти могут расценить этот инструмент как сокровище и выплатить награду нашедшему.

В настоящее время останки древнего дельфина исследуют специалистам из Национального музея Шотландии. Ученые отмечают, что последний раз в районе Стерлинга находили останки китов еще в 1897 году, а об обнаружении дельфинов и вовсе нет записей.

Предположительно млекопитающему около 8000 лет. Однако эксперты говорят, что необходимо провести дополнительные анализы, чтобы установить точный возраст находки.

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