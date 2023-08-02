Экспорт российской нефти обвалился на четверть 2 2.08.2023, 17:55

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Требование Путина обернулось проблемами для нефтяников.

Требование президента РФ Владимира Путина приподнять цены на российскую нефть и отказаться от практики гигантских скидок для «дружественных» стран-покупателей обернулись проблемами для нефтяников.

После того как цена барреля сорта Urals превысила «ценовой потолок» стран G7, а ее дисконт к котировкам Brent сократился до минимальных с начала войны 20%, физические объемы экспорта из российских портов обвалились.

По состоянию на конец июля средний 4-недельный объем нефтяного экспорта из РФ составил 2,98 млн баррелей в сутки и стал самым низким с первой недели января, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные слежения за танкерными перевозками.

Чуть больше чем за два месяца потоки российской нефти на мировой рынок схлопнулись на четверть: в середине мая это было 3,9 млн баррелей ежедневно

В результате на объемах нефтяники потеряли то, что выиграли на ценах, отмечает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит. По данным Минфина, в июле средняя цена реализации Urals поднялась до $64,37 за баррель и почти на $9 превысила июньские уровни. Скидка российского сорта к Brent сжалась до $16, или 20%, хотя месяцем ранее достигала 26%, а зимой и весной доходила до 30% и выше.

Новые цены на российскую нефть не устроили ее крупнейших покупателей — Индию и Китай, следует из данных Bloomberg. Экспорт в Азию сжался с 3,6 млн баррелей в сутки в мае до 2,66 млн баррелей на конец июля. При этом поставки в Турцию и Румынию изменились незначительно.

Из-за сокращения скидок застопорились переговоры между «Роснефтью» и Bharat Petroleum — одной из крупнейших в Индии сетей государственных НПЗ. Контракт на 6 млн тонн нефти, который начали обсуждать еще два месяца назад, так и остается неподписанным, рассказал на прошлой неделе финансовый директор Bharat Веста Рамакришна Гупта.

Источник Reuters на индийском нефтяном рынке сообщил, что проблема — в ценах. «Если скидки продолжат уменьшатся, ни коммерческих, ни других преимуществ у покупку нефти в России не будет», — пояснил он.

В августе Индия может сократить закупки российской нефти еще на четверть, до 1,6 млн баррелей в день, прогнозирует аналитик Kpler Виктор Катона. В июле поставки из РФ упали второй месяц подряд, а на замену российским баррелям индийские НПЗ приобрели сырье из Ирака — его импорт подскочил до годового максимума (1 млн баррелей в день).

Путин, напомним, в декабре прошлого года поручил разобраться с ситуацией вокруг скидок на российскую нефть и сделать так, чтобы дисконты не влияли на доходы бюджета. В ответ правительство с апреля ввело предельную величину скидки для расчета налогов: изначально она составляла $34 за баррель, к июлю уменьшилась до $25, а с 1 сентября составит лишь $20. Соответствующий указ Путин подписал 31 июля.

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