Глава МИД Литвы: В Беларуси могут ждать разные неожиданности и неприятности 2.08.2023, 18:06

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Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис обратился к гражданам, планирующим поездку в Беларусь.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к гражданам Литвы, которые планируют воспользоваться возможностью без визы посетить Беларусь, и прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами, пишет Delfi.

Ландсбергис, комментируя нарушение воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами отметил, что ждет дополнительную информацию.

«Вероятность подобных инцидентов в стране, которая приняла военных частной армии и поддерживает Россию в военных действиях против Украины, понятное дело, существует. За ними надо следить очень серьезно — нужен и дипломатический и политический ответ. Я не думаю, что в данном случае нужен какой-то военный ответ со стороны стран, особенно Литвы, но повышенное внимание и готовность действовать, если будет нагнетание с другой стороны, необходимы», — сказал глава МИД Литвы.

Он акцентировал, что Беларусь — опасная страна.

«Те люди, которые решают воспользоваться приглашением называющего себя президентом Лукашенко приехать в Беларусь без визы, на самом деле рискуют. Я бы хотел призвать оценить действия или эти инциденты как сигнал опасности, ни в коем случае не ехать в Беларусь, потому что там могут ждать разные неожиданности и неприятности», — добавил Ландсбергис.

Напомним, 1 августа в небе над польским селом Беловежа в Подляском воеводстве вблизи польско-белорусской границы заметили белорусские военные вертолеты. Министерство обороны Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны белорусскими военными вертолетами.

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