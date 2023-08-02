Российский рубль дешевеет без остановки 2.08.2023, 19:32

Доллар и евро на Мосбирже переписали рекорды с первого месяца войны.

Российский валютный рынок после продолжавшейся месяц паузы снова устремился вниз. На торгах в среду, 2 августа, рубль пробил минимумы, показанные в начале июля, на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и опустился до самых низких уровней к доллару и евро с первого месяца войны, передает The Moscow Times.

Курс американской валюты достигал 94,32 рубля, а европейской — 103 рубля. Об значения стали рекордными с конца марта 2022 года.

«Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта. Ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты не только нерезидентами, выходящими из активов в РФ, но и российскими лицами», — отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.

По данным Международного энергетического агентства, российские нефтяники по сравнению с прошлым годом растеряли почти половину экспортной выручки, тогда как доходы «Газпрома» на европейском рынке газа схлопнулись вчетверо. При этом крупнейшие компании продают на бирже лишь пятую часть доходов от экспорта, и в ближайшее время эти потоки станут еще меньше. В начале недели президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий «Газпрому» и «Роснефти» оставлять на зарубежных счетах выручку от продажи сырья в Китай.

Фактически на рынке уже присутствует дефицит долларов и евро, при этом тревожным фактором для участников валютного рынка могла стать субботняя атака дронов на Москва-Сити, а также пятничный прилет ракеты в центр Таганрога, указывает аналитик «Финанма» Александр Потавин.

С начала года доллар на Мосбирже подорожал на 33%, а евро — на 37%. И это не предел, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах–Инвестиции» Антон Прокудин: «При текущем значении экспорта курс ослабнет дальше, за 100 рублей за доллар».

ЦБ РФ прогнозирует, что в этом году доходы экономики от продажи товаров за рубеж упадут на 30%, до $414 млрд. Однако почти 40% экспорта, по данным регулятора, оплачивается в рублях, и если эта пропорция сохранится реальный приток валюты в экономику составит лишь около $250 млрд и станет минимальным с 2005 года.

Девальвация рубля разгоняет инфляцию, и ЦБ будет реагировать дальнейшим ужесточением денежной политики, но едва ли это поможет, считает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал». «Повышение ключевой ставки помогало рублю в период свободного движения капитала, сдерживая отток инвесторов, — напоминает он. — В период действующих ограничений по финансовому счету поддержка рублю от высокой ставки будет минимальной».

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