Украинцы «печатают» бомбы для дронов на 3D-принтерах 2.08.2023, 20:19

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Счет идет уже на десятки тысяч боеприпасов.

Американские ракеты HIMARS и британские Storm Shadow значительно укрепили боевую мощь украинских вооруженных сил, позволив уничтожать российские военные склады и технику, линии снабжения, командные пункты и оборонительные позиции. Но одновременно в Украине и сопредельных странах активно развивается кустарное производство боеприпасов и средств их доставки – дронов и бомб для них, необходимых для борьбы с живой силой противника.

Счет идет уже на десятки тысяч бомб, некоторые мастерские выпускают на 3D-принтерах до 1000 штук в неделю, рассказывает The Economist, ознакомившийся с работой нескольких таких групп. Столько, например, делает группа мастеров в Киеве. Три месяца назад, рассказал журналу ее руководитель Леша, он с коллегами разработал 800-граммовую бомбу «Зайчик». Пластиковый корпус производится на 3D-принтере и отсылается в войска, где его начиняют взрывчаткой С4 и стальной шрапнелью. Офицер, с которым общается группа мастеров, просит увеличить производство до 1500 штук в неделю.

Другая группа мастеров-любителей за последние четыре месяца выпустила более 30 000 аналогичных бомб. Еще больше поступает из-за границы, пишет The Economist. По словам Яниса Озольса, основателя латвийского подразделения международной группы волонтеров-кустарей «Дикие пчелы», с ноября 2022 г. в Украину из Европы было отправлено не менее 65 000 корпусов для бомб.

Одно из преимуществ подобных боеприпасов – их дешевизна. Эмануэль Змуджински, волонтер «Диких пчел» в польском городе Лодзь, делает корпус для 27-сантиметровой бомбы под названием «Большое яйцо» менее чем за 3,5 евро ($3,85) на 3D-принтере стоимостью около $1200. Производители могут подстраиваться под запросы операторов дронов, просто меняя настройки на принтере.

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