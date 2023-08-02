ВСУ продвигаются под Угледаром 2.08.2023, 20:54

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Обновленная карта войны.

Украинским военным удалось достичь успеха на Угледарском направлении. Они отбросили российских оккупантов.

Об этом сообщает DeepStateMap.

Согласно данным карты, наши защитники смогли прорвать оборону россиян на северных окрестностях села Никольское, которое находится возле Угледара. Врага оттеснили в районе местных дач, наши военные уже закрепились там, добавляют в DeepState.

На этом успехи украинских солдат на Угледарском направлении не закончились - оккупантов выбили с их позиций севернее села Сладкое, свидетельствуют данные карты.

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