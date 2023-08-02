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Минобороны РФ ограничило движение по Керченскому проливу

  • 2.08.2023, 22:55
Минобороны РФ ограничило движение по Керченскому проливу

Россияне боятся атаки на Крымский мост?

Надводным и подводным судам, а также летательным аппаратам запрещено в темное время суток двигаться по Керченскому проливу, указано на сайте Минобороны РФ.

«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — сказано в сообщении.

Исключение сделано для кораблей ФСБ, Росгвардии, а также судов, которые следуют в светлое время дня «по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в Керченском проливе». Для судов, которые направляются из Черного моря, организован специальный район досмотра.

Временно опасный для движения район установили в проливе от мыса Хрони до мыса Ахиллеон, а также от мыса Такиль до поселка Волна, уточняет «РИА Новости Крым».

Власти Украины предупреждали, что продолжат пытаться нанести удар по Крымскому мосту в целях снижения российской обороноспособности, так как рассматривают его в качестве логистического объекта.

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