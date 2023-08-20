Китай устроил блокаду Тайваня 2 20.08.2023, 8:30

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Задействованы флот и авиация.

Вооруженные силы Китая устроили масштабные военные учения вокруг Тайваня, во время которых отработали установление блокады островного государства. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство национальной обороны КНР.

Отмечается, что 19 августа командование национально-освободительной армии Китая (НОАК) задействовало военно-морские и военно-воздушные силы для проведения совместного «боеспособного патрулирования и учений» вокруг острова Тайвань.

В учениях в частности были задействованы корабли класса эсминец и фрегат, а также ракетные катера, самолеты раннего предупреждения, самолеты постановки помех, истребители и ракетные войска наземного базирования.

«Сосредоточившись на вопросах координации кораблей и самолетов, контроля на полях сражений и т.д., учения проверяли боевые возможности войск в совместных действиях. (...) Войска прибыли в морское и воздушное пространство вокруг острова Тайвань, как и было запланировано, осуществили на многих направлениях трехмерное и долгосрочное сдерживание вблизи и сформировали окружение острова со всех направлений», – говорится в заявлении министерства.

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