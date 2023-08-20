«Покорение Луны» закончилось постыдным фиаско 5 Ян Валетов

20.08.2023, 9:31

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«Луна-25» с размаху врезалась в равнодушную к понтам лунную поверхность.

Ничего удивительного в том, что широко разрекламированное «новое покорение Луны» закончилось постыдным фиаско. Могу сказать, что наблюдая последние полтора года за попаданием «сверхточного» оружия куда ни попадя и за успешным сбитием того, что «сбить невозможно», я ничего другого не ожидал.

РФ пытается косплеить далеко не самую удачную модель - Советский Союз. Но даже на это у нынешней недоимперии не хватает ни талантов, ни сил.

СССР мог играть с Америкой в космос. Мог и играл. Возможно даже где-то переигрывал, потому что готов был потратить любые деньги за то, чтобы хоть на полголовы вырваться вперед в этой гонке.

Нынешняя Россия может играть только в компьютерные игры с х…вой графикой и ворованными сюжетами. Причем, сюжеты иногда ворует даже у почившего в бозе СССР.

Страна победившей деградации, на пике инженерной мысли собирающая иранские дроны, переклеивающая шильдики на китайских машинах, чтобы «возродить» марку «Москвич», так и не сподобившаяся сконструировать и собрать что-то свое. С орудиями убийств хоть что-то получилось, а вот на что-нибудь новое, мирное, нужное цивилизации - ни ума, ни умения не хватило.

И тут союзники из Северной Кореи или эритрейские космические силы не помогут.

Даже сегодня, спустя 32 года после падения СССР, вся эта шатия-братия паразитирует на советским технологическом наследии, умудряясь ухудшать даже его.

Ничего своего в стране, управляемой ворами и жульем с ГБистским прошлым , создавать не получается.

Для того, чтобы создавать, чтобы плыть в общем течении прогресса и эволюции, нужно не пилить деньги, а вкладывать их в будущее.

Не в войну за больные фантазии выжившего из ума вождя, а в образование, технологии, науку.

С этим не задалось.

«Луна-25» с размаху врубилась в равнодушную к понтам лунную поверхность.

Как и ожидалось.

Ян Валетов, t.me

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