Британская разведка: Путин занервничал из-за ударов дронов по территории РФ 1 20.08.2023, 11:13

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В Кремле нашли «крайнего».

За последние месяцы количество ударов БПЛА по территории России возросло. В британской разведке сообщили, что из-за этого Путин сильно давит на Воздушно-космические силы России, в том числе силы ПВО.

В Минобороны Британии сообщили, что руководство Воздушно-космических сил России предположительно находится под сильным давлением по улучшению ПВО над Западом Россией.

В британской разведке отметили, что удары вглубь России стратегически важны и критичны для Путина, поскольку он верил, что полномасштабное вторжение будет иметь лишь незначительное прямое влияние на россиян.

«Давление, вероятно, будет особенно оказываться на начальника штаба Воздушно-космических сил России, генерала-полковника Виктора Афзалова», – добавило британское ведомство.

Британцы также отметили, что главнокомандующий ВКС России генерал Сергей Суровикин продолжает отсутствовать на рабочем месте – Кремль подозревает его в сговоре с Пригожиным во время мятежа в июне 2023 года.

Тем временем беспилотные летательные аппараты регулярно налетают на Москву. Также в Минобороны Великобритании предположили, что в последнее время по России якобы прилетают советские ракеты С-200. Однако, отметим, что Украина не сообщала об использовании этих ракет по России.

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