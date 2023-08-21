ISW: Удары ВСУ вызвали панику в РФ
- 21.08.2023, 7:57
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Успешные атаки деморализуют российскую армию.
Удары ВСУ (по глубокому тылу российских войск вызывают недовольство и озабоченность в информационном пространстве страны-агрессора РФ.
Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).
Удары ВСУ, говорят эксперты учреждения, вызывают в РФ критику российского военного командования – и на это, по всей вероятности, рассчитывает официальный Киев.
Как утверждают специалисты, такие атаки в значительной степени ухудшают моральное состояние войск агрессоров в Украине – и это может угрожать в целом устойчивостью обороны русских оккупантов.
Некоторые российские околовоенные блогеры и пропагандисты открыто негодовали по поводу недавних украинских ударов по Крымскому мосту. И, буквально яростно плюясь, призвали русских оккупантов атаковать семьи, дома и другое имущество властей Украины (для того, чтобы сдержать дальнейшие удары ВСУ по глубокому тылу).