Audi ограничил доступ российских дилеров к программному обеспечению 21.08.2023, 15:14

Вслед за Mercedes и BMW.

Автоконцерн Audi по другим западным производителям ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению,

Об этом сообщает российское издание («Известия»https://iz.ru/1560641/roman-soldatov/ne-po-pravilam-bmw-i-audi-ogranichili-rabotu-svoikh-onlain-servisov-v-rossii) со ссылкой на источник в официальном дилерском центре.

По его словам, это произошло два месяца тому назад.

«Кроме проблем с программированием дубликатов ключей невозможно установить и детали, которые нуждаются в программировании, – блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее», – рассказал собеседник.

Он добавил, что альтернативного программного обеспечения на Audi пока нет.

Также владельцев иномарок в РФ предупреждают, что в скором времени следует ожидать ограничения другой функциональности: удаленного зажигания, прогрева машины, отслеживания уровня топлива и информации об обновлении и отзыве.

Источник издания на российском авторынке рассказал, что концерны избегают официальных ответов на вопросы о проблемах программного обеспечения, поскольку «надеются вернуться».

«Большинство иностранных компаний в России остались доли, чтобы потом они могли вернуться. А дилеры не подают в суд на производителей, чтобы не испортить отношения с ними и продолжить работу», — сказал он.

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