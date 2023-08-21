Дрон ударил по аэродрому ядерных бомбардировщиков в Калужской области РФ 6 21.08.2023, 18:02

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Иллюстративное фото

Поврежден самолет.

С помощью беспилотника был атакован военный аэродром «Шайковка» в Калужской области утром 21 августа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», — рассказал Шапша.

На месте падения БПЛА образовалась воронка и начался пожар, который был потушен. По предварительным данным беспилотник представлял собой гражданский коптер, дооснащенный самодельной бомбой и усиленной батареей. Baza отмечает, что упавший дрон повредил самолет, находящийся на аэродроме.

«Шайковка» служит базой для 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, на вооружении которого стоят способные нести ядерное оружие стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Двумя днями ранее, 19 августа, украинские военные смогли уничтожить такой самолет на аэродроме «Сольцы» в Новгородской области. Минобороны РФ не разглашало деталей происшествия, однако в сети распространились фото, на которых виден полностью сгоревший Ту-22М3. В России не осталось инженерно-технической базы для производства таких машин.

Из-за диверсий и атак были уничтожены и повреждены больше десятка российских самолетов и вертолетов на авиабазах в Беларуси, Крыму, Рязани, Энгельсе, Новосибирской и Псковской областях.

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