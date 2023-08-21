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В Telegram произошел массовый сбой

  • 21.08.2023, 22:06
В Telegram произошел массовый сбой

Сбой затронул и белорусских пользователей.

Вечером 21 августа в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

Первые сообщения о проблемах в работе мессенджера начали поступать около 20.00 по минскому времени.

Сначала на DownDetector было зафиксировано около 200 жалоб, но за полчаса их количество выросло до 322. По данным российского сервиса Downradar на 20.30, поступило более 12 тысяч сообщение о некорректной работе мессенджера.

Пользователи сообщали о том, что приложение Telegram не загружал списки чатов, каналов и сообщения. Жалобы приходили из Беларуси, Казахстана, Сербии, России, Украины и других стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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