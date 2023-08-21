Китай может получить контроль над добычей серебра в России 1 21.08.2023, 23:24

Речь идет о крупнейших месторождениях в Сибири и на Дальнем Востоке.

Крупнейшие в России месторождения серебра, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке, могут перейти под китайский контроль.

Китайские инвесторы интересуются покупкой российских активов Polymetal, крупнейшего в стране добытчика серебра, сообщил в интервью Financial Times глава компании Виталий Несис.

Polymetal, владеющий предприятиями в Магаданской и Свердловской областях, а также в Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке, в августе сменил «прописку» на Казахстан и объявил о планах полностью избавиться от российского бизнеса. Речь идет о восьми рудниках, которые обеспечивают три четверти годового производства компании.

На эти активы претендуют в том числе и китайские покупатели, рассказал Несис, не назвав конкретные компании. Он добавил, что сделка «неизбежно» пройдет со скидкой, хотя она не будет «катастрофической».

«Я верю, что Polymetal сможет извлечь существенную выгоду из продажи», — сказал он.

Вырученные от продажи деньги Polymetal намерен инвестировать в предприятия в Казахстане, которые в прошлом году обеспечили компании половину чистой прибыли и весь денежный поток. Для сделки потребуется одобрение российского правительства, но Несис полагает, что власти не пойдут по пути национализации активов Polymetal, как это ранее было сделано с Carlsberg и Danone.

Помимо китайских инвесторов на активы Polymetal претендуют и российские компании. Среди них крупнейший золотодобытчик «Полюс», который до войны принадлежал семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», а также экс-партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков.

Впрочем, на пути к сделке с ними есть трудности, рассказали «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники: каждый из претендентов в первую очередь хотел бы приобрести некоторые наиболее интересные активы, а не весь бизнес Polymetal.

Минфин США 19 мая включил в санкционный список АО «Полиметалл» — российскую структуру Polymetal. Головная компания Polymetal International не попала под блокирующие санкции.

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