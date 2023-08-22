Ударные дроны атаковали правительство Московской области 5 22.08.2023, 7:39

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В пригороде Москвы раздались мощные взрывы, аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыты.

Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» в ночь на 22 августа снова приостановили прием самолетов из-за специального режима «Ковер». В это время в Красногорске и Строгино слышали взрывы, передает obozrevatel.com.

Российские Telegram-каналы сообщили, что в районе Москвы в очередной раз закрыли небо, примерно в 2:30. Спустя несколько минут в сети появились сообщения о звуках «бавовны» в пригороде столицы РФ.

Информация, опубликованная на сайтах российских аэропортов, подтверждала, что случилась внештатная ситуация. Часть рейсов задерживалась, некоторые борты были отправлены в аэропорт Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу страны-агрессора атаковали ударные дроны. Представитель оккупантов заявил, что «ПВО сбила два ударных беспилотника». Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.

В то же время в минобороны РФ отчитались, что два БПЛА «обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области». В то же время еще два дрона «подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области».

По данным одного из Telegram-сообществ, в городе Красногорск в 2:39 прогремел очень сильный взрыв, примерно в районе Пашинский Поймы. В некоторых квартирах выбило окна.

В результате работы ПВО оккупантов на Красногорском бульваре поврежден жилой дом, там взрывной волной вырывало балконные рамы.

По сообщениям росСМИ, фиксировали дым у здания правительства Московской области, сообщает «Крымский ветер».

«Читатель заснял падение беспилотника около здания правительства Московской области», – сообщил один из источников. Некоторые пользователи писали, что слышали не один громкий звук, а четыре.

В районе, где прогремел взрыв, у многих машин включились сигнализации. Заявляется, что повреждения были на Красногорском бульваре.

В Строгино (район столицы страны-агрессора, который граничит с Красногорском) тоже слышали «хлопки». Возможно, это были одни и те же взрывы.

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