Ударные дроны атаковали правительство Московской области

Ударные дроны атаковали правительство Московской области5
- 22.08.2023, 7:39
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В пригороде Москвы раздались мощные взрывы, аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыты.
Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» в ночь на 22 августа снова приостановили прием самолетов из-за специального режима «Ковер». В это время в Красногорске и Строгино слышали взрывы, передает obozrevatel.com.
Российские Telegram-каналы сообщили, что в районе Москвы в очередной раз закрыли небо, примерно в 2:30. Спустя несколько минут в сети появились сообщения о звуках «бавовны» в пригороде столицы РФ.
Информация, опубликованная на сайтах российских аэропортов, подтверждала, что случилась внештатная ситуация. Часть рейсов задерживалась, некоторые борты были отправлены в аэропорт Шереметьево.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу страны-агрессора атаковали ударные дроны. Представитель оккупантов заявил, что «ПВО сбила два ударных беспилотника». Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.
В то же время в минобороны РФ отчитались, что два БПЛА «обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области». В то же время еще два дрона «подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области».
По данным одного из Telegram-сообществ, в городе Красногорск в 2:39 прогремел очень сильный взрыв, примерно в районе Пашинский Поймы. В некоторых квартирах выбило окна.
В результате работы ПВО оккупантов на Красногорском бульваре поврежден жилой дом, там взрывной волной вырывало балконные рамы.
По сообщениям росСМИ, фиксировали дым у здания правительства Московской области, сообщает «Крымский ветер».
«Читатель заснял падение беспилотника около здания правительства Московской области», – сообщил один из источников. Некоторые пользователи писали, что слышали не один громкий звук, а четыре.
В районе, где прогремел взрыв, у многих машин включились сигнализации. Заявляется, что повреждения были на Красногорском бульваре.
В Строгино (район столицы страны-агрессора, который граничит с Красногорском) тоже слышали «хлопки». Возможно, это были одни и те же взрывы.