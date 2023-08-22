закрыть
22 августа 2023, вторник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ загнали врага в ловушку на одном из направлений фронта

  • 22.08.2023, 7:51
  • 4,874
ВСУ загнали врага в ловушку на одном из направлений фронта

Войска РФ сбежали с позиций в районе Вербового под Работино.

Украинские вооруженные силы вели контрнаступательные действия на востоке и на границе Донецкой и Запорожской областей, добились тактически важных успехов в районе Роботино и на западе Запорожской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты вели наступательные действия в районе Кременной, Бахмута и на линии Авдеевка — Донецк, продвигались в районе Бахмута. Российские военкоры продолжают утверждать, что их войскам не хватает техники и их боевой дух крайне низок по всей линии фронта. Тем временем Минобороны РФ создает новые воинские формирования, возможно, для переброски более боеспособных частей, обороняющихся сейчас в Херсонской области, на более важные участки фронта.

Харьковская и Луганская области

Украинские официальные лица сообщили, что враг вел безуспешные наступательные операции у Кременной, Белогоровки и в районе Серебрянского леса.

21 августа украинские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и добились некоторых успехов. Глава Северодонецкой РГА Роман Власенко заявил, что украинские силы продвинулись в районе Кременной.

Российский «военкор» заявил, что украинские силы добились тактических успехов вблизи Новоселовского и в районе Серебрянского леса.

Донецкая область

21 августа оккупанты наступали в районе Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, якобы показывают, что они продвигались к северо-западу от Клещиевки.

Украинский Генштаб сообщил, что россияне без успеха наступали вблизи Клещиевки и Курдюмовки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что враг пытается вернуть утраченные позиции на северном фланге Бахмута в районе Железнянского, Васильевки и Богдановки.

Маляр добавила, что за прошлую неделю наши воины освободили три квадратных километра на Бахмутском направлении и удерживают господствующие высоты на северном фланге Бахмута, загнав россиян в ловушку.

Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Авдеевки, а также около Марьинки и Новомихайловки. Минобороны врага утверждало, что украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк 21 августа.

Южная ось

21 августа украинские войска продвинулись в центр Роботино и восточнее него, а также, вели новое наступление примерно в трех километрах к востоку от Роботино. Успех восточнее этого населенного пункта, вероятно, говорит о том, что украинские силы преодолели российские укрепления в этом районе.

Анна Маляр сообщила, что украинские войска провели успешные операции к юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки. Россияне же безуспешно пытались вернуть утраченные позиции восточнее Роботино, где продолжаются боевые действия.

Российские источники утверждают, что украинские войска усилили атаки на рубеже Роботине-Вербовое и ведут тяжелые бои в центре Роботино. «Военкор» РФ заявил, что украинские войска продвинулись на линию Роботино-Вербовое и контролируют часть передовых рубежей обороны россиян. Некоторые российские источники утверждали, что войска РФ оставили несколько позиций в районе Вербового.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали совершать рейды на острова в дельте реки Днепр и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Враг продолжают сталкиваться с проблемами материально-технического обеспечения и ужесточает меры безопасности в Крыму, что, вероятно, замедляет логистику РФ на юге Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк