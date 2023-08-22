закрыть
22 августа 2023, вторник, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как избавиться от бликов на лобовом стекле: копеечное средство творит чудеса

1
  • 22.08.2023, 9:18
  • 1,000
Как избавиться от бликов на лобовом стекле: копеечное средство творит чудеса

Опытные водители дали дельный совет.

Нередко водителям доставляют неудобства солнечные блики, появляющиеся на лобовом стекле. Они отражают внутренний интерьер и мешают сосредоточиться. При этом блики отвлекают водителя от управления авто и реально могут привести к созданию аварийной ситуации, пишет glavred.info.

Появление бликов на лобовом стекле авто может произойти в самый неожиданный момент. Тут играет свою роль как время дня, погодные условия, так и особенности расположения лобового стекла в авто, а также настройки сидения водителя.

Как избавиться от бликов в авто

Одним из эффективных средств является очистка лобового стекла. Необходимо обработать лобовое стекло с обеих сторон специальным средством для стекол. После этого его можно сполоснуть чистой водой.

Еще один способ предусматривает нанесение раствора из уксуса и воды.

Порядок действий:

в подходящей емкости размешайте воду и уксус;

нанесите раствор на лобовое стекло губкой или куском ткани;

используя скомканную газету вытрите стекло насухо.

Полировка лобового стекла

Для профилактики налипания грязи на стекло, а также образования царапин, используйте специальный полироль. Специальное средство наносится на стекло влажной чистой тряпкой. После чего необходимо дать полиролю время закрепиться: для этого накройте стекло на время высыхания. Оставшийся мутноватый оттенок удалите с помощью ткани.

Как бороться с бликами

Один из наиболее простых и эффективных средств борьбы с бликами на лобовом стекле авто – использование водителем очков с поляризованными стёклами. Его принцип действия заключается борьбе со световыми волнами, которые поляризованы в опасной плоскости. При этом такие очки доступны любому водителю и не требуют дополнительных действий, блокируя все отражения бликами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк