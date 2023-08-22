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Лавров прибыл саммит БРИКС вместо испуганного Путина

  • 22.08.2023, 9:23
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Лавров прибыл саммит БРИКС вместо испуганного Путина

В Йоханнесбурге главу МИД РФ встретили странными танцами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС, сообщает ВВС.

На саммит приглашали российского президента Владимира Путина. Его поездка долго оставалась под вопросом из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

19 июля стало известно, что вместо Путина поедет Лавров. 30 июля сам Путин сформулировал свое решение остаться в России так: «Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас».

В аэропорту Йоханнесбурга главу МИД РФ встретили странными танцами.

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