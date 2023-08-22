Аналитики ISW раскрыли, что будет после освобождения ВСУ Работино 22.08.2023, 11:49

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Армия РФ возлагала большие надежды на оборону населенного пункта.

Украинские защитники продолжают контрнаступление на границе Запорожской и Донецкой областей, добившись целого ряда успехов на этом участке фронта. Кадры с геолокацией показали, что ВСУ достигли центральной части Работино и при этом сумели прорвать часть российской обороны южнее Малой Токмачки.

Позже Минобороны Украины официально заявило, что ВСУ вошли в Работино.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили главные тезисы по ситуации на Запорожском направлении за прошедшие сутки.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр подтвердила успехи ВСУ юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки.

При этом в МО Украины и российские военкоры заявляют, что бои в самом населенном пункте еще продолжаются.

Один из Z-каналов сообщил, что после серии интенсивных атак на линии Работино — Вербовое ВСУ удалось захватить некоторые передовые рубежи армии РФ.

Информацию подтвердили и некоторые российские военкоры.

С их слов, армия Путина действительно отошла с некоторых позиций возле Вербового, чтобы занять новую линию обороны.

Бои за Работино имеют тактическое значение. Они позволят ВСУ выйти за пределы самой мощной линии минных полей и начать более быстрое продвижение дальше на Юг.

Самое интересное, что МО РФ приложило очень много сил, военной техники и живой силы, чтобы удержать район Работино.

На Бахмутском направлении ВСУ удалось за все время контрнаступления освободить территорию площадью в 43 км2.

Есть успехи у ВСУ и на Луганщине, где в районе Кременной украинским защитникам удалось добиться некоторых успехов.

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