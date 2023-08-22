Буданов анонсировал «новые мероприятия» в Крыму 1 22.08.2023, 12:54

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Глава ГУР заявил, что украинцы увидят их «на днях».

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, заявил, что «на днях» украинцы увидят новые мероприятия по уничтожению россиян на территории оккупированного Крыма.

Об этом он сказал во вторник, 22 августа, в Ирпене агентству ITV во время церемонии поднятия крымскотатарского флага по случаю третьего саммита Крымской платформы, который состоится завтра.

По словам Буданова, есть те, «кто очень боится» деоккупации Крыма, но есть и «много людей, которые ждут».

«Нужно дать уверенность в том, что надежды не напрасны. Вот для этого мы должны проводить такие мероприятия как Крымская платформа. Мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается — вы это видите и на днях еще увидите», — заявил Буданов.

На оккупированном полуострове регулярно раздаются взрывы — оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами. На Крымском мосту часто перекрывают движение.

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