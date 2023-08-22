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Синоптики назвали даты, когда в Беларусь вернутся +30°C

  • 22.08.2023, 13:44
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Синоптики назвали даты, когда в Беларусь вернутся +30°C

Надолго ли?

Жара, накрывшая Беларусь на прошлой неделе, слегка отступила. Однако, по прогнозам метеорологов, ненадолго. Специалисты рассказали, когда вернутся +30°C.

Автор телеграм-канала о погоде nadvorie сообщил, что сейчас над страной находится «умеренно-теплая для этого времени года воздушная масса» с температурой днем +22..+26 ° (см. карту № 1), а над западной Европой тропическая воздушная масса с температурой до +37 °.

Однако, 24 и 25 августа на континентальную Европу начнется вторжение холодного воздуха из северной Атлантики, и циркуляция сложится так, что горячий воздух будет вытеснен на юго-восток и восток (см. карту №2). То есть, в Беларуси на пару дней установится очень теплая, «а по юго-западу РБ, наверное даже жаркая +28..+30° погода», предупредили синоптики.

А что говорят в «Белгидромете»?

По их данным, в среду, 23 августа, температура ночью будет +9..+15 градусов, днем +21..+27 °С.

Что касается 24 августа, то в этот день местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура ночью +8..+15 градусов, днем +18..+27°С по югу Беларуси.

В пятницу, 25 августа, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Преимущественно без осадков, только в Витебской области местами пройдут дожди. Температура ночью +7..+14 градусов, днем +20..+27 °С, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +29 °С.

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