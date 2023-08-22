Россияне начали затапливать паромы, пытаясь защитить Крымский мост 9 22.08.2023, 19:23

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Оккупанты затопят по меньшей мере шесть плавсредств.

Во вторник, 22 августа, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские оккупанты планируют затопить паромы для того, чтобы защитить незаконно построенный Крымский мост.

Об этом ГУР сообщило в Telegram.

По информации ГУР, оккупанты проводят подготовительные работы для затопления второго парома в районе Керченского пролива возле Крымского моста, что между страной-агрессором Россией и временно оккупированным Крымом.

В ГУР отметили, что россияне хотят затопить по меньшей мере шесть плавсредств, чтобы создать защитную полосу перед Крымским мостом.

Кроме того, они планируют установить боновые заграждения между затопленными паромами. Такими действиями противник надеется защитить мост от возможного поражения.

В ГУР отметили, что успешные атаки СБУ по Крымскому мосту привели к значительным повреждениям конструкции моста, в частности его автомобильного и железнодорожного полотен.

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