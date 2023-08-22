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Польша создаст подразделение спецназа для защиты критической инфраструктуры

  • 22.08.2023, 21:23
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Польша создаст подразделение спецназа для защиты критической инфраструктуры

Польские власти продолжают наращивать воинский контингент.

Польские власти продолжают наращивать воинский контингент и укреплять безопасность страны на фоне войны в Украине. Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о формировании новой группы спецназа в подразделении «Формоза» для охраны энергетической инфраструктуры на Балтике.

«Создание новой группы является ответом на современные военные и невоенные угрозы, связанные с функционированием важнейших объектов польской инфраструктуры — газового порта в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe», — сказал он.

Блащак уточнил, что решение принято в ответ на «угрозы, вытекающие из агрессивной политики России». «Мы должны учитывать возможность различных провокаций», — подчеркнул министр и призвал поляков активнее вступать в ряды армии, в том числе в войска спецназначения.

Подразделение по защите критической инфраструктуры будет дислоцироваться в Дзивнуве в Западнопоморском воеводстве. Группа станет третьим обособленным подразделением спецназа Вооруженных сил Польши, другие два базируются в Гдыне в Поморском воеводстве.

Блащак обратил внимание, что в «Формозе» состоят хорошо подготовленные военные, прошедшие подготовку в США с «морскими котиками». «Это люди с опытом, которые участвовали в разного рода миссиях, тренировках по всему миру, люди, которые сосредоточены на том, чтобы иметь возможность защищать критически важную инфраструктуру», — отметил он.

Министр добавил, что бойцы спецназа «практикуются в оперативном взаимодействии» с сухопутными войсками и военно-морским флотом. Сейчас они отрабатывают маневры с подразделением, дислоцированным в Дарлово и оснащенным противолодочными вертолетами AW101.

Блащак также подчеркнул, что спецназ постоянно усиливает свою боеспособность за счет поставок современного оружия и военной техники — например, американских вертолетов Black Hawk («Черных ястребов»). Кроме того, недавно польские войска получили два корейских самолета FA-50. Также США одобрили продажу Варшаве вертолетов Apache на $12 млрд.

В мае руководитель разведки НАТО Дэвид Каттлер указал на повышенный риск того, что Россия может повредить подводные трубопроводы, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины. О том, что российские военные суда и гражданские «корабли-призраки» собирают данные, которые могут использоваться для диверсий на газопроводах, ветряных электростанциях и подводных кабельных сетях в Балтийском и Северном морях, также говорилось в расследовании СМИ североевропейских стран.

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