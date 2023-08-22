В Севастополе слышны звуки взрывов
- 22.08.2023, 22:21
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Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту.
Жители города Севастополь, расположенного во временно оккупированном Крыму, вечером вторника, 22 августа, слышали звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.
Как сообщают местные, в городе были слышны звуки, похожие на взрывы и выстрелы.
«Фиолент, автобат очень сильно», – пишут местные.
Однако официальной информации о том, что происходит в Севастополе и в окрестностях — пока нет.
Как заявляют сами россияне, звуки взрывов якобы связаны с тренировкой подразделений ВС РФ в Казачьей Бухте. При этом они предупреждают местных об угрозе ударов беспилотников.
Также сообщается, что россияне в очередной раз перекрыли движение по Крымскому мосту.