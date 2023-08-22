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В Севастополе слышны звуки взрывов

  • 22.08.2023, 22:21
  • 2,612
В Севастополе слышны звуки взрывов
Иллюстративное фото

Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту.

Жители города Севастополь, расположенного во временно оккупированном Крыму, вечером вторника, 22 августа, слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Как сообщают местные, в городе были слышны звуки, похожие на взрывы и выстрелы.

«Фиолент, автобат очень сильно», – пишут местные.

Однако официальной информации о том, что происходит в Севастополе и в окрестностях — пока нет.

Как заявляют сами россияне, звуки взрывов якобы связаны с тренировкой подразделений ВС РФ в Казачьей Бухте. При этом они предупреждают местных об угрозе ударов беспилотников.

Также сообщается, что россияне в очередной раз перекрыли движение по Крымскому мосту.

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