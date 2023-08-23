В США родился уникальный жираф без пятен 23.08.2023, 0:07

Обычно пятна нужны животным для маскировки в дикой природе.

В зоопарке Брайтс штата Теннесси появился на свет единственный в мире жираф без пятен. Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет, что шерсть новорожденной самки полностью коричневого цвета. Обычно пятна нужны животным для маскировки в дикой природе. Также под пятнами проходят кровеносные сосуды, которые позволяют жирафам поддерживать терморегуляцию.

Каждый жираф обладает уникальным набором пятен. Однако общий рисунок парнокопытные наследуют от матерей. Сотрудники зоопарка считают, что детеныш сможет привлечь внимание к проблеме сокращения популяции диких жирафов.

Рост новорожденного жирафа составляет 183 сантиметра. Сейчас зоопарк объявил конкурс на лучшее имя. Пока в лидерах имена на языке народа суахили: Фираяли (необычная), Шакири (неотразимая), Джамелла (великолепная) и Кипеке (уникальная).

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