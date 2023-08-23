Зеленский: Самолеты будут, дополнительная бронетехника будет, ПВО усилим 23.08.2023, 3:41

Владимир Зеленский

Президент Украины подытожил результаты своих четырех визитов в западные страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил результаты своих четырех визитов в западные страны, указав, что возвращается в Украину с новыми договоренностями, и получив политическую поддержку.

«Краткий отчет о нашей активности на днях. Четыре визита: Швеция, Нидерланды, Дания, Греция. Саммит Украина — Балканы. Переговоры на полях саммита с Болгарией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Северной Македонией, Молдовой, с Президентом Еврокомиссии. Возвращаемся домой с новой политической поддержкой, новыми договоренностями».

По его словам, все указанные страны подтвердили территориальную целостность Украины. Кроме того, Украина получит самолеты, дополнительную бронетехнику и усилили противовоздушную оборону.

«Экономика, наш экспорт, европейская и евроатлантическая интеграция. Практически на всех встречах говорили о защите маршрутов экспорта через Черное море и через «коридоры солидарности» по суше. Очень важная договоренность с Грецией, за которую я особенно благодарен премьеру, - это готовность Греции взять патронат над восстановлением нашей Одессы», - сказал президент.

Глава государства также поблагодарил Люксембург за присоединение к декларации «Группы семи» по гарантиям безопасности.

«Общий итог этих дней — Украина стала сильнее», - добавил Зеленский.

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