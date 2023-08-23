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Яркие вспышки и грохот над Москвой: дроны атаковали правительственный центр

  • 23.08.2023, 7:36
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Яркие вспышки и грохот над Москвой: дроны атаковали правительственный центр

Взрывы были настолько мощными, что их слышали в отдаленных районах столицы РФ.

Ночью 23 августа в Москве прозвучала целая серия взрывов. Произошла атака БПЛА. В итоге есть попадание в одно из самых высоких зданий столицы РФ — башню правительственного центра «Москва-Сити».

Соответствующие кадры появились в Telegram. У местных жителей возникла настоящая истерика. Взрывы были настолько мощными, что их слышали в отдаленных районах столицы РФ.

Во всех аэропортах столицы РФ были введены ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщают украинские СМИ.

«В 2:54 проснулись от взрыва. Москва-Сити, предположительно башня Дом Дау. Взрыв был очень сильный», – сообщили жители Сити.

Местные власти традиционно заявили о «сбитии БПЛА»: «Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БпЛА попал в строящееся здание в «Москва-Сити». На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако в сети россияне также сообщили о взрывах сразу в нескольких районах своей столицы и Подмосковье. В частности, взрывы прогремели в Красногорске, Химках и Долгопрудном.

Впоследствии также появилось видео дрона, снятого очевидцами. Он летел прямо по Москве.

Предварительно повреждены пять оконных пролетов с 10 по 15 этаж.

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