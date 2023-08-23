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В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба

  • 23.08.2023, 7:43
В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба

Крымский мост закрыт.

В оккупированном Крыму вечером 22 августа прозвучали мощные взрывы. После этого сразу приостановили движение по Крымскому мосту. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает «Главред».

Движение приостановили в 21:30, сообщили в местном информационном центре по дорогам.

В Telegram-канале ВЧК-ОГПУ сообщили, что в самом Севастополе было слышно не только взрывы, но и автоматные очереди. На Крымском мосту якобы работает ПВО.

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев рассказывает сказки о том, что взрывы и стрельба в городе якобы связаны с «учениями флота» в Казачьей бухте и обстановка «спокойная».

В Минобороны РФ утверждают, что над акваторией Черного моря якобы заметили два беспилотника - MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar. Россияне убеждают, что эти беспилотники якобы «вели воздушную разведку, изменили направление полета и покинули районы».

Стоит напомнить, что недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал новую мощную «бавовну» в Крыму. Он говорил, что это произойдет уже в ближайшие дни.

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