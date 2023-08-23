ВСУ ликвидировали командира полка войск РФ Кочеткова 23.08.2023, 8:22

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Владимир Кочетков

Высокопоставленный офицер командовал мобилизованными из Казани.

российской армии лишился жизни в войне против Украины.

Подтвердилась информация о ликвидации полковника ВС РФ Владимира Кочеткова.

О смерти российского офицера информация появилась в соцсети «ВКонтакте», передает Диалог.UA.

Полковник Кочетков был командиром, предположительно, 1232-го мотострелкового полка из Казани, сформированного из мобилизованных.

Деталей его гибели крайне мало. Известно только, что он простился с жизнью 17 августа нынешнего 2023 года. Предположительно, случилось это в Украине.

Вероятно, столь высокопоставленный военный не находился у линии фронта. Скорее всего, он погиб при одном из ударов ВСУ по тыловым объектам российской армии.

Есть также неподтвержденные сведения, что у полковника могла случиться остановка сердца.

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