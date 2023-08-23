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СМИ: Гиркин находится в предынфарктном состоянии

  • 23.08.2023, 8:51
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СМИ: Гиркин находится в предынфарктном состоянии
Игорь Стрелков-Гиркин

Российские пропагандисты сообщили о резком ухудшении состояния диверсанта.

Российские источники сообщают про ухудшение здоровья российского террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, который ранее попал в следственный изолятор Москвы, передает dialog.ua.

Близкий к Кремлю российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале пишет, что Гиркин, возможно, уже находится в предынфарктном состоянии.

Со слов источников в его семье, у бывшего главаря «ДНР» отнимается рука и наблюдаются проблемы с сердцем. При этом жена Гиркина ранее сообщила, что, несмотря на ухудшение здоровья, обследование не проводят, а медицинскую помощь не оказывают.

Более того, Марков возмущается, что в случае смерти Гиркина в российской тюрьме репутационный удар по России будет огромным.

А весь Западный мир и Украина испытают триумф в связи со смертью известного террориста и российского военного преступника, который прошел путь от героя РФ до изгоя и маргинала.

Ранее у Гиркина в российской тюрьме начало ухудшаться здоровье, однако медицинское обследование ему так и не провели.

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