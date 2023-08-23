закрыть
23 августа 2023, среда, 10:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка: ВСУ нанесли серьезный удар по логистике врага в Крыму

  • 23.08.2023, 9:48
  • 2,976
Британская разведка: ВСУ нанесли серьезный удар по логистике врага в Крыму

Стали известны последствия атаки на Чонгарские мосты.

Удары ВСУ по Чонгарским мостам, которые соединяют Крым с материковой частью Украины, усложнили логистику россиян. Понтонные переправы оккупантов не заменят мостов.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что по состоянию на середину августа российские захватчики продолжают наводить понтонные переправы на пунктах пропуска «Чонгар» и «Геническиск» на границе Херсонской области с оккупированным Крымом.

Оба моста были повреждены в результате высокоточных ударов ВСУ в начале августа 2023 года.

«Понтонные мосты вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелых транспортных средств, перевозящих боеприпасы и оружие на фронт», - отмечает разведка.

Также разведчики подчеркивают, что оккупанты начали частично полагаться на долгий логистический путь через Армянск на севере Крыма.

«Это придает дополнительные трудности логистической сети России на юге», - говорится в сводке.

Удары по Чонгарским мостам

Напомним, 22 июня украинские защитники ударили по Чонгарскому мосту ракетами, в результате чего он был поврежден. ВСУ использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Уже 29 июля украинские воины второй раз нанесли удар по мосту в Чонгаре. В третий раз россияне пожаловались на удары по Чонгарскому мосту уже 6 августа. При этом оккупанты заявили, что ВСУ якобы выпустили 12 ракет, из которых 9 сбили ПВО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив