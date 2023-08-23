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ВСУ заняли новый плацдарм и выбили «элитные» войска РФ в Донецкой области

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  • 23.08.2023, 9:50
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ВСУ заняли новый плацдарм и выбили «элитные» войска РФ в Донецкой области

Украинские военные пошли вперед на линии Старомайорское – Урожайное.

Направление Старомайорское – Урожайное в Донецкой области является одним из самых горячих на фронте, и здесь Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, рассказал «Главреду» заместитель командира батальона «Арей» УДА Сергей Жеребило.

По его словам, после штурма Нескучного ВСУ закрепились в Макаровке и в течение двух недель удерживали фронт почти в полуокружении. «Таким образом, мы освободили путь для движения морской пехоты, которая начала штурмовые действия со стороны Равнополя», - пояснил он в интервью «Главреду».

Офицер ВСУ отметил, что впоследствии его подразделение получило боевую задачу начать штурмовые действия перед Старомайорским, а в Макаровке их подменило другое подразделение, которое встало на оборону позиций.

«Мы же присоединились к морской пехоте и перед Старомайорским с правой стороны в лесополосах вели наступательно-штурмовые действия. Там продолжались самые ожесточенные бои и были самые большие потери нашего батальона. Впрочем, это позволило создать плацдарм для захода на север населенного пункта Старомайорское. Это больший населенный пункт, чем Нескучное, Урожайное, Макаровка и прочие», - рассказал собеседник.

Он уточнил, что тем самым его подразделение создало условия для того, чтобы можно было закрепиться на новом плацдарме и развивать наступательные действия в самом Старомайорском.

«Это было довольно непросто, потому что группировка российских войск там была немалая. Противник подтянул свои оперативные резервы, то есть были не только «Шторм-Z» и недобитки 60-й мотострелковой дивизии РФ из Приморского края, но и российские десантники. Бои за Старомайорское продолжались около десяти суток. Вместе с 35-й бригадой морской пехоты наше подразделение освободило Старомайорское», - вспоминает украинский офицер.

При этом подразделение заместителя командира батальона «Арей» УДА держало оборону в Старомайорском, потому что оккупанты пытались отбить его, осуществив три серьезные попытки контратаки.

«Но мы отбили эти контратаки врага и не дали вбить клин противнику, что позволило нашим войскам продвигаться на Урожайное. Именно через нас проходили ребята из морской пехоты – 35-я и 38-я бригады, а также Силы специальных операций. По сути, мы заводили их в Урожайное, откуда они и выдавили врага», - добавил Жеребило.

Ранее замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления. Освобожденное ВСУ село Нескучное для российских войск было своеобразной крепостью, рассказал Сергей Жеребило.

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