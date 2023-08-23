Крымскому мосту и флоту РФ приготовиться: украинцы провели испытание подводного дрона «Маричка» 3 23.08.2023, 10:19

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Опубликованы уникальные кадры.

Еще в начале августа в Сети появилась новость о том, что платформа AMMO.UKRAINE запускает работы по производству нового подводного безэкипажного дрона, который можно использовать против мостов, кораблей, береговых укреплений и подлодок врага.

Вчера, 22 августа, в Сети появились и первые кадры момента испытания дрона в воде, сообщает телеграм-канал («Украина 365» https://t.me/Ukraine_365News).

Над «Маричкой» работали не только группа ученых, но и военные эксперты и даже аналитики. Главная цель — создание нового проекта «Армия подводных дронов».

Тактико-технические характеристики «Марички» пока держатся в секрете. Известно, что длина составляет 6 метров, а ширина — один. Дальность — до тысячи км. Главное преимущество дрона — очень низкий уровень шума, способность обходить вражеские системы РЭБ и мощность взрывчатого вещества.

Не исключено, что он работает на электрической тяге. Также из плюсов тот момент, что он может на время «затаиться» под водой и по сигналу оператора снова «проснуться» и начать двигаться к цели.

Авторы проекта заявляют, что в скором времени весь Черноморский флот РФ уйдет в Каспийское море. Дрон «Маричка» был создан как за счет денег участников проекта, так и на донаты.

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